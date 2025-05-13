تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 12:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 12:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5280 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5286 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4840 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4845 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4620 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3960 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3080 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3083 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2640 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2643 جنيهًا للبيع و 2629 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164226 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164404 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 36960 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37000 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3252.33 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3254.47 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 12:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.