تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5240 للشراء في تحديث 01:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 1:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5274 جنيهًا للبيع و5240 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5280 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4835 جنيهًا للبيع و4803 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4840 جنيهًا للبيع و 4814 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4615 جنيهًا للبيع و4585 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4620 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3956 جنيهًا للبيع و3930 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3960 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3077 جنيهًا للبيع و3057 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2637 جنيهًا للبيع و2620 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 164049 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 36920 جنيهًا للبيع و36680 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 36960 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 1:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4585 جنيه للشراء، وللبيع 4615 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22925 جنيه للشراء، وللبيع 23075 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45850 جنيه للشراء، وللبيع 46150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114625 جنيه للشراء، وللبيع 115375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229250 جنيه للشراء، وللبيع 230750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 458500 جنيه للشراء، وللبيع 461500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 687750 جنيه للشراء، وللبيع 692250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 917000 جنيه للشراء، وللبيع 923000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1146250 جنيه للشراء، وللبيع 1153750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.