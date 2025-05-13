ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 01:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 1:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5291 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5286 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4850 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4845 جنيهًا للبيع و 4814 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4630 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4625 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3969 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3964 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3087 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3083 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2646 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 164582 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37040 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37000 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 1:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.