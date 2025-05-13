ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 02:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 2:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5291 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5286 جنيهًا للبيع و 5257 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4850 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4845 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4630 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4625 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3969 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3964 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3087 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2646 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 164582 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 164404 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37040 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37000 جنيهًا للبيع و 36800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 2:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.