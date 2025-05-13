ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 02:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 2:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5297 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4856 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4635 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4630 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3973 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3969 جنيهًا للبيع و 3947 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3090 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3087 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2649 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2646 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 164760 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164582 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37080 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3257.86 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 2:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.