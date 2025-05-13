تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5240 للشراء في تحديث 03:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 3:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5263 جنيهًا للبيع و5240 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4824 جنيهًا للبيع و4803 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4830 جنيهًا للبيع و 4809 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4605 جنيهًا للبيع و4585 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3947 جنيهًا للبيع و3930 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3070 جنيهًا للبيع و3057 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2631 جنيهًا للبيع و2620 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 163693 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 36840 جنيهًا للبيع و36680 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 3:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4585 جنيه للشراء، وللبيع 4605 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22925 جنيه للشراء، وللبيع 23025 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45850 جنيه للشراء، وللبيع 46050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114625 جنيه للشراء، وللبيع 115125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229250 جنيه للشراء، وللبيع 230250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 458500 جنيه للشراء، وللبيع 460500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 687750 جنيه للشراء، وللبيع 690750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 917000 جنيه للشراء، وللبيع 921000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1146250 جنيه للشراء، وللبيع 1151250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.