تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 04:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 4:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4835 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4620 جنيهًا للبيع و 4600 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3956 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2637 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3244.44 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3243.8 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 4:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4615 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23075 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 230750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 461500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 692250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 923000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1153750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.