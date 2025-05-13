تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5240 للشراء في تحديث 05:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5263 جنيهًا للبيع و5240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5269 جنيهًا للبيع و 5246 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4824 جنيهًا للبيع و4803 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4830 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4605 جنيهًا للبيع و4585 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3947 جنيهًا للبيع و3930 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3070 جنيهًا للبيع و3057 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2631 جنيهًا للبيع و2620 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 163693 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36840 جنيهًا للبيع و36680 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36880 جنيهًا للبيع و 36720 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3229.67 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3244.44 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4585 جنيه للشراء، وللبيع 4605 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22925 جنيه للشراء، وللبيع 23025 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45850 جنيه للشراء، وللبيع 46050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114625 جنيه للشراء، وللبيع 115125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229250 جنيه للشراء، وللبيع 230250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 458500 جنيه للشراء، وللبيع 460500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 687750 جنيه للشراء، وللبيع 690750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 917000 جنيه للشراء، وللبيع 921000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1146250 جنيه للشراء، وللبيع 1151250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.