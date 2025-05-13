تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 05:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4835 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3956 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3960 جنيهًا للبيع و 3943 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2637 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3236.87 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4615 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23075 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 230750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 461500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 692250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 923000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1153750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.