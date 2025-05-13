ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 06:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 6:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3083 جنيهًا للبيع و 3070 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 6:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.