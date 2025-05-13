تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 07:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 7:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5297 جنيهًا للبيع و 5274 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4856 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3973 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37080 جنيهًا للبيع و 36920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 7:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.