تحديث 04:35 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث سجل الريال السعودي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.18 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.06 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي 13.06 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.95 جنيها للشراء و 13.13 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 13.00 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الريال السعودي بسعر 13.17 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.18 جنيها، وسعر البيع هو 13.23 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.01 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.65 جنيها، وسعر البيع هو 13.11 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.00 جنيها، وللبيع 13.13 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.74 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.02 جنيها، وللبيع عند 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.76 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.87 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الريال السعودي 13.01 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 13.17 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الريال السعودي 13.12 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.98 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.