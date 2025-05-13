تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 11:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 11:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4635 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3973 جنيهًا للبيع و 3951 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3090 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2649 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164760 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 11:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.