زلزال يضرب القاهرة والمحافظات المجاورة فجر اليوم

شهدت العاصمة المصرية القاهرة ومحافظات الجيزة والقليوبية وعدد من المحافظات المجاورة هزة أرضية في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025. استمرت الهزة لبضع ثوان وشعر بها سكان مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى.

وأفادت التقارير الأولية أن الهزة الأرضية قد وقعت في تمام الساعة الواحدة و55 دقيقة صباحاً، مما تسبب في حالة من القلق بين المواطنين الذين استيقظوا على الاهتزازات.

الشبكة القومية لرصد الزلازل

تعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر من خلال 70 محطة رصد تم اختيار مواقعها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي للبلاد، مما يجعل من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده، مهما كانت قوته حتى لو كانت أقل من الصفر.

وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة في العالم، حيث تتميز مصر بكونها من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال. يعود تاريخ رصد الزلازل في مصر لأكثر من 150 سنة، ولديها أكبر تاريخ زلزالي على مستوى العالم يمتد لأكثر من 5 آلاف سنة.

وعلى الرغم من أن رصد الزلازل بشكل علمي بدأ مع بداية القرن العشرين، إلا أن الحضارة المصرية القديمة وثقت الزلازل في كتب التاريخ منذ آلاف السنين، وهو ما يمنح مصر خبرة وقوة في رصد والتعامل مع هذه الظواهر الطبيعية.

الوضع الزلزالي لمصر

من الناحية الجيولوجية، تعتبر مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية، حيث توجد 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر لا تقع ضمنها. ومع ذلك، فإن قرب مصر من بعض المناطق النشطة زلزالياً مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها عرضة للتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوة.

وتعتبر مرونة المجتمع المصري في التعامل مع الصدمات الزلزالية عاملاً حاسماً في تقليل الخسائر الناتجة عن مثل هذه الظواهر الطبيعية.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تصدر أي جهة رسمية بياناً يؤكد أو ينفي وقوع الزلزال، كما لم تُسجل تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.