ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في ميد بنك حيث سجل الدرهم الإماراتي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.47 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.35 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

كريدي أجريكول: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.37 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.29 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك البركة: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.46 جنيها، وسعر البيع 13.49 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.47 جنيها، وللبيع 13.52 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.24 جنيها، وللبيع 13.47 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.40 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.38 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.27 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها للشراء و 13.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.35 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.31 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.