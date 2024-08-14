تحديث 04:35 مساءًا: ارتفاع بقيمة 13 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في ميد بنك حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 13 قرشًا ليبلغ سعره 49.58 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.03 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الدولار الأمريكي يسجل 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.04 جنيها، وللبيع عند 49.14 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.43 جنيها، وسعر البيع هو 49.53 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.10 جنيها للشراء و 49.20 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.