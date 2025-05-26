تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5326 للشراء في تحديث 10:20 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 26 مايو الساعة 10:20 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5349 جنيهًا للبيع و5326 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 28 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5377 جنيهًا للبيع و5354 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4903 جنيهًا للبيع و4882 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 26 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 25 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 22 جنيهًا ليبلغ 4011 جنيهًا للبيع و3994 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4033 جنيهًا للبيع و4016 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 16 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3137 جنيهًا للبيع و 3123 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2674 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 14 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2689 جنيهًا للبيع و2677 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 166359 جنيهًا للبيع و165648 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 889 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 167248 جنيهًا للبيع و166537 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37440 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 200 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37640 جنيهًا للبيع و37480 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 10:20 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4660 جنيه للشراء، وللبيع 4680 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23300 جنيه للشراء، وللبيع 23400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46600 جنيه للشراء، وللبيع 46800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116500 جنيه للشراء، وللبيع 117000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 233000 جنيه للشراء، وللبيع 234000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 466000 جنيه للشراء، وللبيع 468000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 699000 جنيه للشراء، وللبيع 702000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 932000 جنيه للشراء، وللبيع 936000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1165000 جنيه للشراء، وللبيع 1170000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.