تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5314 للشراء في تحديث 12:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 26 مايو الساعة 12:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5349 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5343 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4903 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4898 جنيهًا للبيع و4877 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4680 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4675 جنيهًا للبيع و4655 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4011 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3120 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2674 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2671 جنيهًا للبيع و2660 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 166359 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 166182 جنيهًا للبيع و 165471 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37440 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37400 جنيهًا للبيع و37240 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3335.17 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3335.33 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 12:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4650 جنيه للشراء، وللبيع 4680 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23250 جنيه للشراء، وللبيع 23400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46500 جنيه للشراء، وللبيع 46800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116250 جنيه للشراء، وللبيع 117000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232500 جنيه للشراء، وللبيع 234000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 465000 جنيه للشراء، وللبيع 468000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 697500 جنيه للشراء، وللبيع 702000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 930000 جنيه للشراء، وللبيع 936000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1162500 جنيه للشراء، وللبيع 1170000 جنيه.

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