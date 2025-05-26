تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 01:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 26 مايو الساعة 1:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5337 جنيهًا للبيع و 5314 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4892 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4670 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4003 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3110 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 166004 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37320 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37360 جنيهًا للبيع و 37200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 1:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4665 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23325 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 466500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 699750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 933000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1166250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.