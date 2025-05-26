ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5314 للشراء في تحديث 01:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 26 مايو الساعة 1:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5337 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4892 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4670 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4665 جنيهًا للبيع و 4645 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4003 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3113 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3110 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2669 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 166004 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37360 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 1:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4650 جنيه للشراء، وللبيع 4670 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23250 جنيه للشراء، وللبيع 23350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46500 جنيه للشراء، وللبيع 46700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116250 جنيه للشراء، وللبيع 116750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 232500 جنيه للشراء، وللبيع 233500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 465000 جنيه للشراء، وللبيع 467000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 697500 جنيه للشراء، وللبيع 700500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 930000 جنيه للشراء، وللبيع 934000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1162500 جنيه للشراء، وللبيع 1167500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.