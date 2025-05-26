ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5309 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 26 مايو الساعة 3:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5331 جنيهًا للبيع و5303 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3999 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3110 جنيهًا للبيع و3097 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3110 جنيهًا للبيع و 3093 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2666 جنيهًا للبيع و2651 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 165826 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37320 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37320 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3333.14 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 3:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4645 جنيه للشراء، وللبيع 4665 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23225 جنيه للشراء، وللبيع 23325 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46450 جنيه للشراء، وللبيع 46650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116125 جنيه للشراء، وللبيع 116625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 232250 جنيه للشراء، وللبيع 233250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 464500 جنيه للشراء، وللبيع 466500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 696750 جنيه للشراء، وللبيع 699750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 929000 جنيه للشراء، وللبيع 933000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1161250 جنيه للشراء، وللبيع 1166250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.