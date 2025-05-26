تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5303 للشراء في تحديث 03:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 26 مايو الساعة 3:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5326 جنيهًا للبيع و5303 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5331 جنيهًا للبيع و 5309 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4882 جنيهًا للبيع و4861 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4660 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3994 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3107 جنيهًا للبيع و3093 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2663 جنيهًا للبيع و2651 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 165648 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37280 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37320 جنيهًا للبيع و 37160 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3329.12 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3333.14 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 3:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4640 جنيه للشراء، وللبيع 4660 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23200 جنيه للشراء، وللبيع 23300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46400 جنيه للشراء، وللبيع 46600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116000 جنيه للشراء، وللبيع 116500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 232000 جنيه للشراء، وللبيع 233000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 464000 جنيه للشراء، وللبيع 466000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 696000 جنيه للشراء، وللبيع 699000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 928000 جنيه للشراء، وللبيع 932000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1160000 جنيه للشراء، وللبيع 1165000 جنيه.

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