ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5314 للشراء في تحديث 06:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 26 مايو الساعة 6:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5337 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4892 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4670 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4003 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3113 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2669 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 166004 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 165826 جنيهًا للبيع و 165115 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37360 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37320 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3338.12 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3338.79 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 6:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4650 جنيه للشراء، وللبيع 4670 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23250 جنيه للشراء، وللبيع 23350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46500 جنيه للشراء، وللبيع 46700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116250 جنيه للشراء، وللبيع 116750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 232500 جنيه للشراء، وللبيع 233500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 465000 جنيه للشراء، وللبيع 467000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 697500 جنيه للشراء، وللبيع 700500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 930000 جنيه للشراء، وللبيع 934000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1162500 جنيه للشراء، وللبيع 1167500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.