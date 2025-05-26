ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5320 للشراء في تحديث 08:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 26 مايو الساعة 8:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5343 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5337 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4898 جنيهًا للبيع و4877 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4892 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4675 جنيهًا للبيع و4655 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4007 جنيهًا للبيع و3990 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3117 جنيهًا للبيع و3103 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3113 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2671 جنيهًا للبيع و2660 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2669 جنيهًا للبيع و 2657 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 166182 جنيهًا للبيع و165471 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 166004 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37400 جنيهًا للبيع و37240 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37360 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 26 مايو الساعة 8:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4655 جنيه للشراء، وللبيع 4675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23275 جنيه للشراء، وللبيع 23375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46550 جنيه للشراء، وللبيع 46750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116375 جنيه للشراء، وللبيع 116875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232750 جنيه للشراء، وللبيع 233750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 465500 جنيه للشراء، وللبيع 467500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 698250 جنيه للشراء، وللبيع 701250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 931000 جنيه للشراء، وللبيع 935000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1163750 جنيه للشراء، وللبيع 1168750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.