تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 10:35 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 27 مايو الساعة 10:35 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 51 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5343 جنيهًا للبيع و5320 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 47 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4898 جنيهًا للبيع و4877 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 45 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 39 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 30 جنيهًا ليبلغ 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3117 جنيهًا للبيع و3103 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 26 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2671 جنيهًا للبيع و 2660 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 1600 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 166182 جنيهًا للبيع و165471 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 360 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37400 جنيهًا للبيع و37240 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 10:35 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.