ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5274 للشراء في تحديث 10:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5297 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4856 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3973 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3090 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3087 جنيهًا للبيع و 3073 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 10:45 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4615 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23075 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46150 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115375 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230750 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461500 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 692250 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 923000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1153750 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.