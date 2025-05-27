تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 11:00 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 27 مايو الساعة 11:00 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 17 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5297 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3973 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3090 جنيهًا للبيع و 3077 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 533 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 11:00 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.