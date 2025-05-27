ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 11:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3080 جنيهًا للبيع و 3067 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 2 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 11:25 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.