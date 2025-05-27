ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 01:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5297 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4856 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4840 جنيهًا للبيع و 4819 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4635 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3973 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3090 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2649 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 2 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 164760 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37080 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 1:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.