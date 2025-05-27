ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 02:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو الساعة 2:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5286 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4845 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4835 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4625 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3964 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3083 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2643 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2637 جنيهًا للبيع و 2626 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164404 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37000 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 2:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.