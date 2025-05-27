تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 02:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 27 مايو الساعة 2:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4830 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4845 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4625 جنيهًا للبيع و 4600 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3964 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3083 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2643 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3291.42 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3293.9 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 2:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4610 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 230500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 461000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 691500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 922000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1152500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.