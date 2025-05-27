تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 27 مايو الساعة 3:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4830 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4835 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2637 جنيهًا للبيع و 2626 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 3:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4610 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 230500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 461000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 691500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 922000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1152500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.