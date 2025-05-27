تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 27 مايو الساعة 5:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4830 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3960 جنيهًا للبيع و 3943 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3295.01 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 5:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4610 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 230500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 461000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 691500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 922000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1152500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.