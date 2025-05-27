ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 06:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو الساعة 6:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4835 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4835 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4615 جنيهًا للبيع و 4590 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3956 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3956 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3077 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2637 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2637 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3302.77 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3297.28 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 6:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4615 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23075 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 230750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 461500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 692250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 923000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1153750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.