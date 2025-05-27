ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 08:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 27 مايو الساعة 8:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4830 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 163871 جنيهًا للبيع و 163160 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3302.51 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3296.89 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 8:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.