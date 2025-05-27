ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 09:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 27 مايو الساعة 9:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3956 جنيهًا للبيع و 3939 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2637 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 9:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.