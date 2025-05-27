تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 10:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27 مايو الساعة 10:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5274 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4835 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3956 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2637 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2640 جنيهًا للبيع و 2629 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 36920 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 10:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4615 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23075 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 230750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 461500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 692250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 923000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1153750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.