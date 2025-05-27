ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 10:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 27 مايو الساعة 10:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5286 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4625 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4615 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3956 جنيهًا للبيع و 3939 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3077 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2637 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 164404 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164049 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37000 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 27 مايو الساعة 10:50 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.