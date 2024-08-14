ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر اليورو بمقدار 21 قرشًا ليسجل 54.56 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 54.04 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.23 جنيها للبيع.

بنك البركة: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء اليورو بسعر 54.32 جنيها وبيعه بسعر 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو الآن 54.10 جنيها للشراء و 54.42 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 53.99 جنيها للشراء و 54.29 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.61 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 54.32 جنيها للشراء و 54.67 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.79 جنيها، وسعر البيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 54.28 جنيها للشراء و 54.65 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.94 جنيها، وللبيع عند 54.26 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.23 جنيها.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.