تحديث 04:35 مساءًا: ارتفاع بقيمة 13 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 13 قرشًا ليصل إلى 63.57 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.98 جنيها، وسعر البيع 63.16 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.39 جنيها، وللبيع 63.76 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.14 جنيها، وللبيع 63.50 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها للشراء و 63.26 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 62.57 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها، وسعر البيع 63.63 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.39 جنيها، وللبيع 63.76 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها للشراء و 63.63 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.75 جنيها، وسعر البيع 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.34 جنيها للشراء و 63.74 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.95 جنيها، وسعر البيع هو 63.31 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.88 جنيها، وللبيع عند 63.25 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.