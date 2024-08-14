ارتفاع بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في ميد بنك حيث زاد سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.18 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الريال السعودي 13.06 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.05 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.06 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.95 جنيها، وسعر البيع 13.13 جنيها.

بنك البركة: الريال السعودي يسجل 13.00 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الريال السعودي 13.17 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي 13.12 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 13.03 جنيها وبيعه بسعر 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.01 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.05 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.65 جنيها، وللبيع عند 13.11 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.98 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.84 جنيها، وسعر البيع هو 13.20 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الريال السعودي بسعر 13.02 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.76 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 13.01 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 13.03 جنيها وبيعه بسعر 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.17 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.08 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.03 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.98 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.