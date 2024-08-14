ارتفاع بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في ميد بنك حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.47 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.35 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.34 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.34 جنيها، وسعر البيع هو 13.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.29 جنيها، وللبيع عند 13.38 جنيها.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.35 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.46 جنيها، وسعر البيع 13.49 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.32 جنيها، وللبيع عند 13.40 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.34 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.08 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.22 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.38 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.27 جنيها، وسعر البيع 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.36 جنيها للشراء و 13.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.33 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.31 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.