انخفاض بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في البنك الأهلي الكويتي والبنك العقارى المصرى العربى حيث تراجع سعر اليورو بمقدار 24 قرشًا ليبلغ 54.32 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 54.04 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.23 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 54.32 جنيها، وسعر البيع 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.10 جنيها، وسعر البيع هو 54.42 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 53.99 جنيها للشراء و 54.29 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.61 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.21 جنيها، وللبيع عند 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 54.32 جنيها وبيعه بسعر 54.67 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 54.28 جنيها، وسعر البيع 54.65 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 53.94 جنيها للشراء و 54.26 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.