انخفاض أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك التنمية الصناعية يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في بنك التنمية الصناعية والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 13 قرشًا ليسجل 63.44 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.98 جنيها للشراء و 63.16 للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.39 جنيها للشراء و 63.76 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.14 جنيها للشراء و 63.50 للبيع.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.92 جنيها للشراء و 63.26 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.57 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 63.44 جنيها للشراء و 63.63 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.39 جنيها، وللبيع 63.76 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها، وسعر البيع 63.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.75 جنيها للشراء و 63.05 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.34 جنيها، وللبيع عند 63.74 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.95 جنيها، وسعر البيع هو 63.31 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.