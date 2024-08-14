انخفاض بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي وبنك الإسكندرية حيث انخفض سعر الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.17 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الريال السعودي يسجل 13.06 جنيها للشراء و 13.10 جنيها للبيع.

بنك مصر: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.05 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.06 جنيها، وللبيع عند 13.11 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.95 جنيها للشراء و 13.13 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.00 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 13.17 جنيها للشراء و 13.20 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.15 جنيها للبيع.

ميد بنك: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.03 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.01 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.65 جنيها، وسعر البيع هو 13.11 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.98 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الريال السعودي يسجل 12.84 جنيها للشراء و 13.20 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي الآن 13.02 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.76 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الريال السعودي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.01 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.03 جنيها، وللبيع عند 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.17 جنيها، وسعر البيع هو 13.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.08 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الريال السعودي 13.07 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك قطر الوطني: الريال السعودي يسجل 12.98 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.