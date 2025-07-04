تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 03:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 يوليو الساعة 3:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5309 جنيهًا للبيع و5286 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4861 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4866 جنيهًا للبيع و4845 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4645 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2654 جنيهًا للبيع و2643 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 165115 جنيهًا للبيع و 164404 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37160 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 يوليو الساعة 3:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.