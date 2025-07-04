تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5274 للشراء في تحديث 07:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 يوليو الساعة 7:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5297 جنيهًا للبيع و5274 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4856 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3973 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3090 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3093 جنيهًا للبيع و 3080 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 يوليو الساعة 7:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4615 جنيه للشراء، وللبيع 4635 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23075 جنيه للشراء، وللبيع 23175 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46150 جنيه للشراء، وللبيع 46350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115375 جنيه للشراء، وللبيع 115875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230750 جنيه للشراء، وللبيع 231750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461500 جنيه للشراء، وللبيع 463500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 692250 جنيه للشراء، وللبيع 695250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 923000 جنيه للشراء، وللبيع 927000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1153750 جنيه للشراء، وللبيع 1158750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.