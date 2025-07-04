ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 07:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 يوليو الساعة 7:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4861 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3973 جنيهًا للبيع و 3956 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3090 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 يوليو الساعة 7:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.