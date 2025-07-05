تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 03:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 5 يوليو الساعة 3:35 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5291 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4850 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4630 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4635 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3969 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3973 جنيهًا للبيع و 3956 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3087 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3090 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2646 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 164582 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164760 جنيهًا للبيع و164049 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37040 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3337.56 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 5 يوليو الساعة 3:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.