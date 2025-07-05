ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5280 للشراء في تحديث 08:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5 يوليو الساعة 8:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5303 جنيهًا للبيع و5280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4861 جنيهًا للبيع و4840 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4856 جنيهًا للبيع و4835 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4635 جنيهًا للبيع و 4615 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3977 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3973 جنيهًا للبيع و3956 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3093 جنيهًا للبيع و3080 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3090 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2651 جنيهًا للبيع و2640 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2649 جنيهًا للبيع و2637 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164937 جنيهًا للبيع و164226 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37120 جنيهًا للبيع و36960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 5 يوليو الساعة 8:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4620 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23100 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46200 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115500 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 231000 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 462000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 924000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1155000 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.